SP registrou mais de 5 mil placas clonadas em junho e lacre precisa voltar, diz Nunes

Essas câmeras fazem a leitura das placas de veículos para identificar se a placa corresponde ao carro ou moto. O objetivo é identificar veículos roubados, placas clonadas e condutores foragidos.

Segundo Nunes, a tecnologia ajudará a combater a falsificação de placas e o crime organizado.

"A pessoa vai estar ali na moto, já vai fazer a leitura da placa na hora, daquele carro ou daquela moto que esteja correndo em rumo ou placa falsa, e vai poder fazer a abordagem na hora."

No início deste ano, a polícia encontrou ao menos dez placas falsas na casa de Suedna Barbosa Carneiro, de 41 anos, mulher conhecida como "Mainha do crime" e apontada pela polícia como financiadora de uma quadrilha que pratica roubos na capital. De acordo com a policia, o grupo estava envolvido na morte do ciclista o ciclista Victor Medrado, que pedalava em frente ao Parque do Povo.

Segundo ele, a Prefeitura de SP irá enviar um novo ofício ao Ministério dos Transportes cobrando o retorno do lacre. "Acho que a gente vai fazer uma nova cobrança, fazer o envio de mais um ofício, cobrando isso, porque é de suma importância."

Nunes também afirmou que o uso de placas falsas tem refletido no aumento de acidentes de trânsito no município. "A pessoa sabe que não vai receber multa, então não respeita a velocidade e a gente acaba gerando também uma série de situações de acidentes de trânsito aqui na nossa cidade."