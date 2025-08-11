SP segue com frio intenso nesta semana

As baixas temperaturas permanecem atingindo a cidade de São Paulo nesta semana. O dia amanheceu bastante gelado nesta segunda-feira, 11. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, a rede de estações meteorológicas do CGE apontava a média de 10ºC. Em Marsilac, no extremo sul, os termômetros registravam 4ºC pela manhã. Não há ocorrência de chuva em toda a faixa leste do Estado.

Embora o sol apareça ao longo desta segunda-feira, o dia vai terminar com aumento de nuvens e sensação de frio, sendo mantido o estado de alerta para baixas temperaturas.

Nos próximos dias, o ar frio e seco permanece sobre a Grande São Paulo. "Desta forma, as noites, madrugadas e primeiras horas da manhã continuam frias. O predomínio de sol vai favorecer a gradual elevação das temperaturas durante as tardes", estima o CGE.