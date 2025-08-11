Tarcísio sobre centro de SP: 'trocando a Cracolândia por inteligência artificial'

"A gente vai começar a revitalizar aqueles espaços que antes eram Cracolândia, nós vamos fazer juntos isso, junto com a Prefeitura, nós vamos mostrar que é possível revitalizar esse entro. Em novembro, a gente faz o leilão do nosso centro administrativo de São Paulo. Um grande investimento, vai ser icônico, vai fazer a diferença, vai promover a recuperação de outros espaços", disse o governador.

Favela do Moinho e governo federal

Conforme mostrou o Estadão, dentre os projetos previstos para a região, está transformar a área da Favela Moinho, em processo de desapropriação, em parque e estação de trem.

Em maio, Tarcísio e Lula anunciaram um acordo para a destinação do terreno e a continuidade da remoção das famílias da Favela do Moinho, na região central da capital paulista. A área é do governo federal, que chegou a suspender a cessão do território após denúncias de violência na desapropriação.

Pelo acordo, o governo federal vai investir R$ 180 mil por moradia dentro do programa Minha Casa, Minha Vida. O valor vai se somar à contrapartida de R$ 70 mil do poder estadual no programa Casa Paulista, totalizando R$ 250 mil por moradia.

As quase 900 famílias que vivem na região não terão custo com as novas casas, de acordo com o governo federal. Não se trata, portando, de cartas de crédito. Para ter direito ao benefício, as famílias devem ter renda de até R$ 4,7 mil por mês.