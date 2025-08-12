Al Gore: crise climática não está sendo compreendida por número suficiente de pessoas

Al Gore ressaltou que o setor privado foi responsável pela maioria dos recentes investimentos em energias renováveis, observando que a energia solar se destaca como a mais econômica. Segundo ele, apenas as baterias tiveram uma diminuição de preço ainda mais acelerada.

O ex-vice-presidente salientou que atualmente existem meios para reduzir as emissões, mencionando energia mais acessível, aço verde, cimento verde e meios de transporte menos poluentes.

Para ele, o Brasil tem condições de se posicionar no centro do debate. Em relação à COP de Belém, Gore apontou a importância de evitar que as negociações fiquem estagnadas. Mercadante, por outro lado, reforçou que o governo brasileiro está decidido a realizar o evento na capital paraense, devido à sua localização no coração da floresta amazônica.

Sobre o consumo energético relacionado ao uso de inteligência artificial (IA), o ambientalista norte-americano mencionou que as pessoas estão ainda em processo de aprendizado sobre como utilizar os sistemas, enquanto os fabricantes de chips continuam a desenvolver modelos. Para ele, trata-se de um tema que exige atenção, mas não é motivo de alarme.

Al Gore comentou ainda que é preciso buscar mecanismos de ajuste na contabilidade de crédito de carbono e disse que é necessário buscar uma forma de precificar os prejuízos das emissões de carbono. Mas lembrou que esse tipo de iniciativa - com novos impostos - enfrenta resistências nos EUA e outros países.