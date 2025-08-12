Após sanção, venda de rua nos Jardins deve ser feita 'automaticamente', diz Nunes

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse nesta terça-feira, 12, que a venda da travessa pública nas imediações de endereços paulistanos conhecidos, como a Alameda Lorena, a Rua Pamplona e a Avenida Nove de Julho, deve ser concluída logo após a sanção do projeto de lei.

Conforme revelou o Estadão, a gestão municipal enviou à Câmara uma proposta para alienar o espaço. A estimativa é de que a transação, em uma das áreas mais valorizadas da cidade, renda R$ 16,6 milhões.

"Assim que votar, chegando para mim, eu já sanciono, e automaticamente a venda vai ser feita, até porque todos os imóveis que são lindeiros são de um mesmo proprietário, então é possível vender direto, a gente não vai nem ter que fazer um leilão, tem uma avaliação já da Procuradoria Geral do município com relação ao que vale aquela viela, então vai ser um processo bastante rápido, enfatizando que todos os imóveis lindeiros são de um mesmo proprietário e esse proprietário vai adquirir essa viela hoje sem uso."