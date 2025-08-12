Até quando vai a onda de frio? Veja a previsão para São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades

O ar frio de origem polar continua presente sobre a Grande São Paulo, mantendo as madrugadas e primeiras horas da manhã com temperaturas baixas e sensação de muito frio. Não há previsão de chuva. Na capital paulista, permanece mantido o alerta para baixas temperaturas.

Conforme a Meteoblue, a temperatura máxima sobe um pouco na quarta-feira, 13, na capital paulista, mas volta a cair nos dias seguintes.

Veja a previsão para os próximos dias em São Paulo, segundo a Meteoblue: