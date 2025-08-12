Autor de 'Como as Democracias Morrem': EUA punem Brasil por fazer o que 'deveriam ter feito'

Em palestra no Senado, o escritor norte-americano Steven Levitsky, autor do best-seller "Como as Democracias Morrem", afirmou ser "irônico" o fato de o governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, punir o Brasil por "fazer o que os americanos deveriam ter feito".

A fala fez referência à ação penal em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tramar um golpe de Estado para permanecer no Poder após perder as eleições de 2022, que culminou na invasão dos prédios dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro de 2023. O episódio é comparado à invasão do Capitólio por trumpistas em janeiro de 2021, em Washington, após Trump perder as eleições, e pelo qual o republicano não foi responsabilizado.

"A grande ironia é que os Estados Unidos estão punindo o Brasil hoje por fazer o que os americanos deveriam ter feito. Como cidadão americano, eu sinto vergonha dessa situação", disse nesta terça-feira, 12, durante seminário em Brasília.