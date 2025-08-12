Chuva de meteoros terá pico nesta semana; veja quando e como observar

"É importante notar que não há horário definido de pico e que a melhor hora de observação será durante a madrugada, a partir das 3 da manhã, aproximadamente, dependendo da região, quanto mais ao Sul mais tarde será a visibilidade, mas a Lua irá atrapalhar a visualização", avalia Cicco.

Segundo o Observatório Nacional, a observação da chuva de meteoros Perseidas é favorável para observadores do Hemisfério Norte, com a possibilidade de 50 a 75 meteoros visíveis por hora em condições ideais. No Hemisfério Sul, a observação é limitada, principalmente devido à influência da lua.

Como observar a chuva de meteoros?

É necessário estar em um local com baixa poluição luminosa.

Recomenda-se que o observador procure um local escuro, se possível afastado das grandes cidades, para evitar a poluição luminosa.

Além disso, deve-se apagar as luzes em volta e é imprescindível que o tempo esteja bom.