Deputada Fernanda Melchionna propõe que Lei Magnitsky não tenha efeito no Brasil

"A repercussão do caso evidenciou a gravidade de se permitir que sanções políticas estrangeiras sejam automaticamente replicadas por instituições privadas no Brasil, à revelia da soberania nacional", diz o texto.

A parlamentar argumenta ainda que a proposição busca "afirmar um princípio elementar do Estado de Direito: nenhuma instituição, pública ou privada, pode exercer poder sancionatório com base em legislações estrangeiras".

"Em outras palavras, este projeto visa reafirmar que, no Brasil, vigora a Constituição da República e que a soberania nacional não está sujeita a decisões unilaterais de potências estrangeiras ou à lógica de dependência imposta por pressões econômicas e geopolíticas", finaliza.

Em uma publicação nas redes sociais, Fernando Melchionna diz que o "PL da Soberania Financeira", como chama o projeto de lei apresentado por ela, "reafirma um princípio básico: no Brasil, vigora a Constituição da República".

"Nas últimas semanas temos visto sucessivos ataques imperialistas dos Estados Unidos contra a soberania brasileira, como a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Por isso protocolamos um projeto que de lei que proíbe instituições financeiras nacionais de aplicarem leis estrangeiras contra cidadãos brasileiros. O PL da Soberania Financeira reafirma um princípio básico: no Brasil, vigora a Constituição da República. A soberania nacional não pode se submeter a imposições unilaterais de potências imperialistas nem à lógica de dependência ditada por pressões econômicas e geopolíticas", escreveu.

