Deputado quer barrar indicação de Anielle Franco para conselho de empresa de pagamentos do BB

Conforme revelou o Estadão, o governo Lula tem utilizado ostensivamente esse tipo de nomeação para complementar salários de aliados, que chegam a faturar até R$ 80 mil por mês por meio dos jetons, como são chamados os adicionais pagos por participação em conselhos de empresas públicas e privadas. Até abril, 323 pessoas ligadas ao Executivo federal ocupavam cargos dessa natureza. Em alguns casos, os escolhidos não têm experiência na área de atuação das companhias.

No entendimento de Siqueira, a escolha de Anielle fere a Lei das Estatais e o Estatuto dos Servidores da União e cria riscos de conflito de interesses. Ele avalia que a vaga deveria ser ocupada por um quadro técnico com experiência no setor de atuação da empresa. Por isso, pediu ao TCU que suspenda a nomeação.

Até maio, Anielle integrou o conselho de administração da Tupy, uma metalúrgica privada na qual a BNDESPar, subsidiária do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), tem participação de 28%.

"A percepção simultânea de duas remunerações elevadas, especialmente em empresa com participação estatal, suscita questionamentos sobre a conformidade com o dever de agir de acordo com padrões éticos de probidade e decoro", diz a representação do deputado Leonardo Siqueira.

A Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência analisou a indicação de Anielle e concluiu pela validade do ato. Na consulta, a relatora do caso, Maria Lúcia Barbosa, avaliou que as duas funções são compatíveis, mas determinou que a ministra se abstenha de divulgar ou usar informação privilegiada a que teve acesso.