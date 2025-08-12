Explosão em fábrica de explosivos deixa 7 pessoas desaparecidas em Curitiba

O governador Ratinho Junior disse em rede social que o Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) coordena as buscas. "Determinei que o secretário de Segurança Pública, Hudson Leoncio Teixeira, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Antônio Hiller, acompanhem o caso presencialmente."

A área da indústria foi totalmente isolada. Além da busca por sobreviventes, as equipes também procuram por mais explosivos. Cães de busca por pessoas serão utilizados nos trabalhos.

O comandante dos Bombeiros, coronel Hiller, explica que a própria brigada da empresa fez o primeiro atendimento da ocorrência. "Eles fizeram o primeiro combate. Os focos de incêndio já foram extintos, o que nos ajuda nas buscas", afirma.

A força da explosão abalou casas e imóveis comerciais na vizinhança. O bloco de fumaça saindo do local era avistado à distância. A empresa fica na margem da BR-116, mas o tráfego não chegou a ser interditado. Em 2004, uma explosão na unidade deixou saldo de 4 mortos.

Segundo a Arteris Régis Bittencourt, não houve bloqueio e nenhum outro impacto que comprometesse o tráfego ou a segurança dos usuários na rodovia. Equipes do serviço pré-hospitalar da concessionária foram acionadas para auxiliar no atendimento junto ao Corpo de Bombeiros.