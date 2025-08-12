Governo Lula publica vídeo sobre criação do Pix e defende sistema: 'É nosso, ninguém toma'

O perfil oficial do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou vídeo nesta terça-feira, 12, em defesa do Pix, sistema brasileiro de pagamento, em que afirma que modelo deu "tão certo que agora tá incomodando uma das maiores potências do mundo". "É nosso, ninguém toma", diz.

A publicação ocorre no contexto iniciado com o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que evoluiu para o anúncio de investigações sobre "práticas comerciais injustas" que supostamente desfavorece os americanos nas relações com o Brasil.

No vídeo montado com uma série de memes, linguagem nativa das redes sociais e adotado pelos perfis do governo principalmente após a chegada de Sidônio Pereira na Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), a narradora da peça explica que o Pix foi criado pelo Banco Central, apesar de muita gente atribuir ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).