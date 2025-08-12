Lula: Nunca me preocupei com comportamento eleitoral do empresariado, maioria não votou em mim

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 12, que nunca se preocupou com o comportamento eleitoral do empresariado brasileiro, lembrando que a maioria desse setor "nunca votou" nele. O petista também disse que jamais fez comício voltado a empresários, mas que sempre os tratou "com o respeito que eles merecem".

Lula afirmou ainda que parte da elite brasileira sofre de "complexo de vira-lata", expressão usada para criticar aqueles que, segundo ele, se veem como inferiores e se consideram pequenos diante de outros países. Ainda assim, o presidente ressaltou qualidades do comércio exterior do País, ressaltando o papel dos empresários do agronegócio.

"(Presidente dos EUA) Trump tem que ter uma preocupação com o agronegócio brasileiro, porque estamos ocupando o mercado da China que era deles. Somos grande produtores de algodão, milho, soja e etanol", disse o petista. "Não nos recusamos a negociar a questão do etanol. O que não dá é não dizer a verdade para o povo. 73% das coisas que os EUA exportam é tarifa zero. Não há o que reclamar do Brasil."