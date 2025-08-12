O que a Unicamp planeja para terreno de 44 mil m2 e R$ 20 milhões no interior de São Paulo

"Trata-se de uma nova forma de se pensar a residência universitária. Porque não se trata apenas de acolhimento, mas da criação de um espaço que vai permitir a interação da universidade com a cidade, já que teremos espaços para atividades culturais, esportivas e de extensão", disse o coordenador-geral da Unicamp, professor Fernando Coelho.

O programa de permanência estudantil destina-se a estudantes de baixa renda que moram fora da Região Metropolitana de Campinas. Segundo dados da Diretoria Executiva de Apoio e Permanência Estudantil (Deape), o sistema de moradia conta hoje com 226 residências, que possuem sala, quarto e banheiro, além de 27 estúdios que podem acomodar famílias.

Os estudantes comemoram a aquisição do terreno para ampliar o programa de moradia, mas aproveitaram a oportunidade para cobrar por mais residências do tipo em outras cidades onde a Unicamp também possui cursos.

"A compra do terreno representa uma vitória na luta pela permanência estudantil, mas precisamos lembrar também que queremos a ampliação desse benefício, com a instituição de programas de moradia em Limeira e Piracicaba", afirmou Laura Khaddou, coordenadora-geral do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da universidade.

Conforme a Unicamp, a Deape oferece bolsas de auxílio moradia que ajudam a subsidiar o aluguel para os estudantes que não encontram vaga na moradia ou que estudam em outras unidades, fora de Campinas.