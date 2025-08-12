Promotoria prende fiscal da Fazenda e dono da Ultrafarma por esquema de corrupção

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) deflagrou nesta terça-feira, 12, a Operação Ícaro contra um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda que teriam recebido mais de R$ 1 bilhão em propinas para favorecer empresas do setor de varejo. Os servidores são lotados no Departamento de Fiscalização.

O empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, foi preso. O Estadão pediu manifestação da farmacêutica e busca contato com a defesa dele. Um executivo da Fast Shop, rede especializada no comércio de eletrodomésticos e eletrônicos, também foi preso. A empresa também foi procurada pela reportagem.

Segundo a investigação, processos administrativos eram manipulados para facilitar a quitação de créditos tributários às empresas. Em contrapartida, essas companhias pagaram uma "mesada" a pelo menos um fiscal, por meio de uma empresa registrada no nome da mãe dele.