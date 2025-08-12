Veja as diferenças dos relatórios dos EUA sobre o Brasil produzidos por Trump e Biden

Segundo o The Washington Post, o relatório do governo Trump citará Alexandre de Moraes de forma nominal, acusando o magistrado de "suprimir desproporcionalmente o discurso de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro". Confirmado, o teor do documento contrariaria não apenas a gestão Biden, mas também os relatórios produzidos pela própria gestão de Donald Trump, durante seu primeiro mandato presidencial (2017-2021).

Os relatórios da gestão Biden não deixaram de registrar violações aos direitos humanos consideradas "graves". Os estudos, no entanto, não indicaram problemas relativos às instituições brasileiras em si, e sim quanto à aplicação das garantias legais.

Os relatórios do Departamento de Estado são divulgados no ano subsequente ao período estudado. A edição divulgada em 2024, sob a gestão de Joe Biden, analisou o ano de 2023, incluindo também episódios ocorridos em 2022.

A edição de 2023 destacou problemas de segurança pública, além de "corrupção grave do governo". O relatório também registrou "violência extensiva baseada em gênero, incluindo violência doméstica ou íntima, violência sexual e feminicídios". Violências contra minorias, como pessoas LGBT, povos indígenas e afro-brasileiros, também foram consideradas como restrições graves aos direitos humanos,

Segundo o relatório, as eleições de 2022 "foram amplamente relatadas como justas e livres de abusos e irregularidades", com o respaldo, inclusive, de observadores internacionais. Embora justas e sem indícios de fraude, o relatório destaca que foram registradas na Justiça brasileira queixas de assédio eleitoral. Além disso, é citado o caso do aumento de blitze da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O tema é julgado pelo STF na ação penal do núcleo que operacionalizou a tentativa de golpe de Estado.

Também foram observados problemas na estrutura penitenciária do País, de "condições duras e com risco de vida". Por outro lado, houve destaque à violência policial. O relatório cita o caso de Genivaldo de Jesus Santos, torturado e executado por policiais rodoviários em junho de 2022.