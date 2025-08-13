AGU reage a relatório de Trump e diz que punir golpistas é respeitar direitos humanos

O ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, divulgou nesta terça-feira, 12, uma nota de resposta ao relatório anual sobre direitos humanos e liberdades políticas no Brasil, elaborado pelo governo dos Estados Unidos sob a gestão de Donald Trump.

O documento norte-americano afirma que a situação dos direitos humanos no Brasil "se deteriorou" e faz críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e à prisão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O texto do Departamento de Estado acusa o governo brasileiro de impor restrições "desproporcionais" à liberdade de expressão e à atuação de usuários na internet, além de apontar suposta "perseguição política" a Bolsonaro.