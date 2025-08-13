Autor de 'Como As Democracias Morrem' diz que Trump é mais autoritário que Chávez

O cientista político e professor da Universidade de Harvard Steven Levitsky, que é autor do livro "Como as democracias morrerm", afirmou nesta quarta-feira, 13, em Brasília, que a resposta das instituições brasileiras à ameaça democrática representada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro foi mais eficiente do a dos Estados Unidos em relação ao presidente americano Donald Trump.

"A democracia brasileira tem as suas falhas. A resposta a Bolsonaro foi meio bagunçada, mas foi muito mais eficiente do que a dos Estados Unidos (em relação a Trump)", disse Levitsky. "Diferentemente de Trump, Bolsonaro dificilmente voltará à Presidência", completou, durante palestra no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) a convite do decano do STF, ministro Gilmar Mendes.

O magistrado brasileiro defendeu em seu discurso que, "se não fosse a condução corajosa do Supremo Tribunal Federa, talvez o país tivesse mergulhado no obscurantismo, em um abismo autoritário sob o jugo de um grupo que escarnece dos direitos humanos, mas que enaltece publicamente torturadores".