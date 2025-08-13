BNDES e MMA aprovam R$ 210 mi do Fundo Amazônia nos 17 anos do programa

"O projeto União com Municípios é uma iniciativa do governo do presidente Lula para fortalecer a governança ambiental em municípios prioritários da Amazônia Legal, com foco na prevenção, monitoramento, controle e redução do desmatamento e da degradação florestal, além de ações de regularização ambiental e fundiária", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

"Já o Prospera na Floresta conecta a conservação ambiental com o bem-estar das comunidades locais, buscando fortalecer a bioeconomia, a segurança alimentar e o empoderamento comunitário, com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) das Nações Unidas", detalhou.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, enfatizou no evento que os novos aportes foram possibilitados pelos resultados expressivos na redução do desmatamento na Amazônia obtidos nos últimos dois anos pelo atual governo, com 46% de queda em 2024 na comparação a 2022, segundo o sistema Prodes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Marina pontuou ainda, que, ao longo de seus 17 anos de existência, o Fundo Amazônia demonstrou seu "bom uso". "O melhor indicador é o fato dos recursos estarem chegando a cada um de vocês", disse a ministra, referindo-se aos representantes de populações indígenas e povos e comunidades tradicionais beneficiários do mecanismo que formavam o público do evento.

Para a diretora do BNDES Tereza Campello, com essas duas operações, o Fundo Amazônia reafirma sua presença no fomento à geração de riquezas com a preservação do bioma.

"Para manter a floresta em pé, temos de gerar emprego e renda para nossa população que vive no meio rural da Amazônia: extrativistas, quilombos indígenas, silvicultores, ribeirinhos e assim por diante", ressaltou ela. "Temos uma atuação muito forte e o resultado são essas entregas, esses projetos estratégicos que nos enchem de orgulho", concluiu.