Comissão do Senado aprova Wadih Damous para o comando da ANS

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado sabatinou e aprovou nesta quarta-feira, 13, por 16 votos a 5, a indicação do advogado e ex-deputado federal Wadih Damous como diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), responsável por fiscalizar planos de saúde. Agora, a indicação precisará passar por votação do plenário da Casa, o que está previsto para a tarde desta quarta-feira.

Se aprovado, ele ocupará a vaga deixada por Paulo Rebello Filho e terá mandato de cinco anos, sem possibilidade de recondução.

Damous presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio de Janeiro e foi deputado federal de 2015 a 2018, quando integrou a tropa de choque jurídica no Congresso da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) durante o processo de impeachment. Atualmente, exerce o cargo de Secretário Nacional do Consumidor no Ministério da Justiça.