Comissões aprovam R$ 7,6 bi em emendas sem transparência em votação relâmpago

A celeridade espantou alguns parlamentares, que reclamaram da falta de transparência. "Qual a relação? Quais Estados? Quais bancadas? Quais partidos?", questionou Paulo Guedes (PT-MG) à presidente da Comissão de Integração, deputada Yandra Moura (União-SE).

Guedes definiu a votação como "votação relâmpago". É melhor a presidência da Casa, o Colégio de Líderes desfazer as comissões. Estamos fazendo papel de quê aqui? De besta?", perguntou novamente a Yandra.

"Estamos trabalhando como sempre foi feito e de acordo com o que foi programado nas outras comissões, também", respondeu Yandra.

Nas reuniões de comissões, os presidentes dos colegiados disseram que as indicações partiram de sugestões de líderes partidários.

Preside a comissão de Esporte a deputada Laura Carneiro (PSD-RJ); de Saúde, Zé Vitor (PL-MG); de Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG), de Desenvolvimento Urbano, Yury do Paredão (MDB-CE) e a de Agricultura, Rodolfo Nogueira (PL-MS).

O movimento "relâmpago" das comissões ocorre após os presidentes de colegiados terem se reunido na residência oficial do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), na manhã da terça-feira, 12, antes mesmo da reunião de líderes. Os deputados foram avisados da votação das emendas na noite desse mesmo dia. A movimentação foi antecipada pela Folha de S. Paulo.