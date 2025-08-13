Como 7 toneladas de comida estragada tiveram a data de validade fraudada no interior de SP

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu, nesta terça-feira, 12, em Limeira, no interior do Estado, mais de 7 toneladas de frios e embutidos vencidos que seriam reetiquetados antes de serem distribuídos a mercados e atacados da região.

Um homem, de 35 anos, identificado apenas pelo nome de Leonardo, foi preso e outro é investigado. Os nomes completos não foram informados e, por isso, não foi possível localizar as defesas.

A apreensão foi realizada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Americana, que chegou aos suspeitos após uma denúncia anônima. Os alimentos foram encontrados em um depósito, no Jardim Gustavo Picinini. Lá, a polícia localizou uma grande quantidade de alimentos estragados, como mortadela, salames e outros tipos de frios, como queijos e presunto.