Defesa Civil de SP alerta para situação de riscos à saúde por baixa umidade do ar

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para o risco à saúde provocado pelos baixos índices de umidade do ar. A previsão indica que até esta quarta-feira, 13, diversos municípios do interior paulista devem manter níveis abaixo de 30%.

A partir de quinta-feira, 14, com o deslocamento de um sistema meteorológico próximo à costa do Estado paulista, a umidade relativa tende a aumentar, mas ainda permanecerá em patamar de atenção.

Na terça-feira, 12, regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto, ficaram com previsão de índices próximos de 11%, caracterizando situação de emergência conforme critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS).