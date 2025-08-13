Deputado protocola PEC contra privilégios no poder público

O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) protocolou nesta terça-feira, 12, uma proposta de emenda a Constituição (PEC) que ele batizou de "anti-privilégio". A PEC pretende acabar com benefícios previstos em leis federais, estaduais e municipais que atinjam funcionários do setor público.

Seriam extintos penduricalhos, férias que durem mais de 30 dias em um ano, aposentadoria compulsória, aumento de remuneração com efeito retroativo, ou pensões que decorreram de expulsão, demissão ou sanção equivalente.

O texto, que atingiria todos os Três Poderes da República, conta com a adesão de 176 parlamentares - nenhum deles do PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O número mínimo para que esse tipo de proposição comece a tramitar na Câmara é de 171 apoios.