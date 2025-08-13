Dia 15 de agosto é feriado? Confira locais

Não há nenhum feriado nacional no mês de agosto, mas na próxima sexta-feira, dia 15, é feriado em algumas cidades e Estados brasileiros, por diferentes motivos locais.

Em Tocantins é feriado estadual para celebrar o dia do Senhor do Bonfim. No Pará, o feriado comemora a adesão do Estado à independência do Brasil, em 1823.

Em Belo Horizonte-MG é feriado municipal por causa de Nossa Senhora da Boa Viagem. Já em Fortaleza-CE se comemora o dia de Nossa Senhora da Assunção.