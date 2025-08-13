'Faria de novo', diz PM baleado no pescoço durante ação em Paraisópolis

Santana contou que, em dez anos de corporação, nunca havia sido baleado. Mas conta que "faria de novo": "A gente gosta do que faz e faz para ajudar as pessoas."

Santana estava em patrulhamento quando o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) informou que três motociclistas estavam cometendo vários roubos na área da Chácara Santo Antônio. Ele e o parceiro, da equipe da Rocam (programa de policiamento com motocicletas), foram ao local, onde os suspeitos já estavam sendo perseguidos por uma viatura.

"Nesse momento avistamos o acompanhamento (perseguição) e passamos a integrar. Aí, em dado momento, um deles (um dos suspeitos) veio de encontro com a minha equipe e colidiu na motocicleta do meu parceiro, que caiu e teve danos. O indivíduo, então, passou em locais que só motocicletas passariam e fui atrás. Até que ele chegou à comunidade de Paraisópolis e continuei", contou Santana.

"Ao acessar a comunidade, eu sofri um disparo de arma de fogo. O indivíduo jogou a bag e começou a tentar me despistar. Não conseguiu. Depois, ele continuou a fuga a pé. Continuei acompanhando com a moto, quando ele cansou. Tombei a moto e fiz a detenção", relata.

O PM contou que fez uma vistoria preliminar no suspeito e não encontrou armas. "Eu não vi a arma de fogo. Fiz uma busca preliminar rápida na linha da cintura e não havia armamento. Depois, chegou um rapaz que tentou resgatar o indivíduo, e as pessoas passaram a tacar pedra em mim. Se eu soubesse que ele estava armado, conseguiria me defender e não teria sido vitimado como fui."

O PM contou que, ao levar o tiro, "o corpo desmontou, mas ficou consciente". "Eu me lembro do indivíduo pegando a arma e correndo. O que mais impressionou foi o pessoal da comunidade. Eu estava ali para fazer o meu serviço. Sabia que o indivíduo estava praticando roubo, não fui para agredir ninguém. As pessoas passaram como se eu fosse um pedaço de carne no chão", afirmou.