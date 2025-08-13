IBGE: prévia de abate mostra aumento em bovino, suíno e frango no 2º tri

Rio, 13 - Os pecuaristas brasileiros abateram 10,4 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no segundo trimestre de 2025, uma alta de 3,3% em relação ao segundo trimestre de 2024, segundo os resultados preliminares das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados nesta quarta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação ao primeiro trimestre de 2025, houve aumento de 5,4%.A produção de carcaças bovinas somou 2,63 milhões de toneladas no segundo trimestre de 2025. O resultado significa um acréscimo de 1,0% em relação ao mesmo trimestre de 2024, e aumento de 6,0% em relação ao apurado no primeiro trimestre de 2025.SuínosOs produtores brasileiros abateram 14,87 milhões de cabeças de suínos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no segundo trimestre de 2025, uma alta de 1,6% em relação ao segundo trimestre de 2024, segundo os resultados preliminares das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, do IBGE. Em relação ao primeiro trimestre de 2025, houve um avanço de 3,8%.O peso acumulado das carcaças somou 1,40 milhão de toneladas no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 4,7% em relação ao segundo trimestre de 2024. Em relação ao primeiro trimestre de 2025, houve uma elevação de 6,1%.FrangoOs criadores brasileiros abateram 1,64 bilhão de frangos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no segundo trimestre de 2025, uma alta de 1,1% em relação ao segundo trimestre de 2024, segundo os resultados preliminares das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, do IBGE. Em relação ao primeiro trimestre de 2025, houve estabilidade (0,0%).O peso acumulado das carcaças somou 3,56 milhões de toneladas no segundo trimestre de 2025, um acréscimo de 2,7% em relação ao segundo trimestre de 2024. Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, houve elevação de 2,4%.OvosA produção de ovos de galinha no País somou 1,22 bilhão de dúzias no segundo trimestre de 2025, segundo os resultados preliminares das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, do IBGE.O montante representa uma alta de 4,0% em relação ao segundo trimestre de 2024. Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, houve elevação de 1,6%.LeiteA aquisição de leite cru feita pelos estabelecimentos que atuam sob algum tipo de inspeção sanitária (federal, estadual ou municipal) no País somou 6,50 bilhões de litros no segundo trimestre de 2025, segundo os resultados preliminares das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, do IBGE.O montante representa uma elevação de 9,3% em relação ao segundo trimestre de 2024. Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, houve alta de 0,1%.CouroA aquisição de couro cru no País somou 10,55 milhões de peças inteiras de couro cru bovino no segundo trimestre de 2025, segundo os resultados preliminares das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, do IBGE.O resultado representa uma alta de 2,6% em relação ao segundo trimestre de 2024. Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, houve redução de 1,9%.A pesquisa do IBGE investiga apenas os curtumes que efetuam curtimento de pelo menos 5 mil unidades inteiras de couro cru bovino por ano.