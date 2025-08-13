Idosa denuncia padre faixa preta em jiu-jítsu e 'exorcista' por agressão em missa

Durante a celebração, a devota teria entrado em estado de inconsciência, o que levou o padre exorcista a agredi-la com tapas no rosto e puxões de cabelo, empurrando-a contra o banco.

O religioso foi contido por outros fiéis e continuou a missa. A mulher foi levada para a Santa Casa e passou por atendimento. O exame apontou hematomas no rosto, na cabeça e no ombro. Ela e a irmã foram ouvidas pela polícia e confirmaram as agressões.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) diz que a apuração já foi concluída pela Delegacia Seccional de Botucatu, que colheu o depoimento do suspeito, de testemunhas e analisou imagens. A ocorrência foi encaminhada para o Juizado Especial Criminal. O Judiciário ainda não se pronunciou.

A Arquidiocese diz que não possui sacerdote designado como exorcista e que, pela norma da Igreja, o exercício deste ofício só acontece quando expressamente autorizado pelo bispo.

Em comunicado oficial, a Arquidiocese de Botucatu lamentou o fato envolvendo o padre João José Bezerra, expressou solidariedade e pediu desculpas à fiel envolvida e seus familiares.

"Situações de violência de qualquer natureza são absolutamente incompatíveis com a missão da Igreja e com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo", diz. Informa ainda que colabora integralmente com as autoridades policiais e judiciais para "a efetiva apuração da verdade real".