Lula diz que enviou carta convidando Trump para COP30: 'mundo passa por um gravíssimo problema'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relatou nesta quarta-feira, 13, que, no dia anterior, enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidando-o para participar da COP-30. Ainda assim, o petista fez críticas ao líder americano por causa do tarifaço e das sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

"Vai ser a 'COP da verdade'. Queremos cobrar dos governantes do mundo se eles acreditam ou não no que os cientistas falam. Que o mundo está passando por um gravíssimo problema", disse o presidente. "Vão ter que dizer se acreditam ou não se teremos que tomar providências para que a temperatura no mundo aumente (até) 1,5°C."

O petista também reiterou que, ainda nesta semana, pretende manter diálogo com líderes de países como África do Sul, Alemanha, França e México para construir uma reação conjunta a Trump. Para ele, a resposta precisa ser articulada e coordenada no cenário internacional, mas acompanhada de medidas internas.