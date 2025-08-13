Lula diz que o Brasil, 'em muitas coisas, é muito mais democrático' do que os Estados Unidos'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, 13, que o Brasil é, "em muitas coisas, muito mais" democrático do que os Estados Unidos. Na abertura da 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária (Conaes), Lula destacou que o presidente dos EUA, Donald Trump, estaria sendo julgado no Brasil se a invasão ao Capitólio tivesse ocorrido aqui.

"Isso é um mau exemplo para a humanidade. Durante muitas décadas, os EUA tentaram se apresentar como país mais democrático e de mais oportunidades. E, agora, ele tem esse comportamento inexplicável e totalmente inaceitável", disse. "Nós até perdoamos eles (EUA) por envolvimento no golpe de 1964."

O presidente brasileiro afirmou que a decisão de Trump de cassar os vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) não condiz com a postura de um presidente dos EUA. Além disso, o petista ressaltou que o Brasil tem sinalizado ao mundo a disposição para negociar, mas que não encontra interlocutores para o diálogo. Ele destacou que o governo federal continuará com a política de envolvimento da sociedade e políticas públicas, enfatizando que não permitirá o retorno de "tranqueiras", em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mencionado na carta de Trump, ao comando do País.