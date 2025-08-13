Operação Ícaro: enriquecimento de professora de 73 anos, mãe de fiscal, alertou o MP

Apontado como "cabeça" do esquema, o auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, da Diretoria de Fiscalização da Secretaria da Fazenda, teria recebido mais de R$ 1 bilhão em propinas de varejistas para destravar em tempo recorde pedidos milionários de ressarcimento de créditos de ICMS-ST. Ele foi preso em sua casa, em Ribeirão Pires, no ABC paulista. A Operação Ícaro ainda apreendeu R$ 1,8 milhão em dinheiro vivo e pedras preciosas. Outros documentos ainda serão analisados para elucidar o tamanho do suposto esquema. O Ministério Público espera esclarecer se outras empresas se valeram dos "serviços".

Anteriormente, a Justiça de São Paulo já havia autorizado a quebra do sigilo de mensagem do fiscal. E-mails trocados pelo auditor colocaram as empresas na mira do Ministério Público. Em dezembro de 2024, por exemplo, Artur recebeu em seu e-mail pessoal a minuta de um acordo de confidencialidade para prestação de serviços para o Grupo Nós. "Documentos solicitados para prosseguimento nas tratativas de prestação de serviço", dizia a mensagem. Toda a negociação era feita por meio da empresa cadastrada em nome da mãe de Artur Gomes, a Smart Tax, uma consultoria tributária que, segundo os investigadores, só existe no papel.

O auditor aposentado Alberto Toshio Murakami também é investigado por suspeita de participação no esquema. Murakami tinha o certificado digital da Rede 28 instalado em seu computador, o que permitia que formalizasse pedidos em nome da empresa junto à Secretaria da Fazenda. O Ministério Público diz que, após deixar o cargo, em janeiro, ele continuou a auxiliar Artur.