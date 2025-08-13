Operação policial no RJ mira fraude de R$ 114 mil contra a Uber; golpistas usaram IA

Em um dos locais, os agentes encontraram diversas fotos utilizadas para fraudar o sistema de verificação do aplicativo. Além disso, foram apreendidos celulares, computadores, fotos, um carro e uma moto. Dois suspeitos também foram encaminhados para a especializada para prestar depoimento. Como as identidades não foram reveladas, as defesas não foram localizadas.

As investigações revelaram que os suspeitos se aproveitavam de uma vulnerabilidade no sistema de pagamentos via Pix do aplicativo para cometer as fraudes.

"Eles utilizavam contas fraudulentas, tanto de motoristas como de passageiros, para fazer pedidos de corridas, mas acrescentavam múltiplas paradas durante o trajeto, o que fazia o valor final da viagem disparar", disse a polícia.

Ao final da corrida, a empresa responsável pela plataforma pagava o valor integral das paradas ao motorista falso, no entanto, a quantia ficava pendente na conta do passageiro, que não realizava o pagamento e abandonava a conta, deixando-a inativa.

Ainda de acordo com as investigações, a empresa de tecnologia identificou mais de 2 mil corridas com indícios fraudulentos. Os suspeitos abriram 480 contas em nomes de falsos motoristas e passageiros e, entre essas, 478 foram criadas do endereço residencial de um dos investigados.

"Grande parte das contas bancárias vinculadas no aplicativo era de uma outra integrante dessa quadrilha", disse ainda a polícia.