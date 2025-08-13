Oposição reage à iniciativa do governo em regular big techs usando 'adultização': 'Absurdo'

Para a oposição, Lula está usando uma janela de oportunidade para voltar com um projeto de lei próprio de combate às fake news e fomentar censura na internet.

"Eles estão usando isso como uma janela de oportunidade e isso é um absurdo", disse Nikolas Ferreira (PL-MG) ao Estadão. "Não se não utiliza de uma pauta tão cara e preciosa que é a proteção de criança adolescente para poder fomentar a censura."

Segundo Hugo Motta, a ideia é que a Câmara forme um grupo de trabalho ainda nesta semana para apresentar para votação "o mais avançado e efetivo projeto de lei para proteger nossas crianças em até 30 dias". Esse grupo teria a participação de deputados e de uma comissão de "notáveis". Entre os nomes do grupo estão o do ex-deputado federal Gabriel Chalita e de Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta - focado na questão do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes - e filha do ex-presidente Michel Temer.

Para o líder da oposição, Zucco (PL-RS), a oposição pode apoiar alguma proposta que venha do governo, mas que eles estão atentos a propostas que possam violar a liberdade de expressão. "A ideia desse grupo de trabalho é de dar uma olhadinha (no que está vindo), não estou dizendo que a gente não possa aproveitar de alguma ideia que venha de outro lado. Só que eles estão usando narrativa", afirma.

A proposta que tem a preferência de líderes é um projeto de lei de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), já aprovada na outra Casa, que estabelece mecanismos para o combate de conteúdos de exploração sexual de crianças e adolescentes em ambiente digital, também cria regulações para o uso de redes sociais e jogos online para crianças e adolescentes.

Nikolas é crítico desse texto. O principal ponto de divergência dele é em relação a como plataformas lidariam com denúncias. No texto que veio do Senado, as empresas têm como dever proceder à retirada de conteúdo que viola direitos de crianças e adolescentes "assim que forem comunicados do caráter ofensivo da publicação, independente de ordem judicial".