Ratinho Jr. e Cristina Graeml lideram disputa ao Senado pelo PR; Moro sai na frente no governo

O governador Ratinho Júnior (PSD) e a jornalista Cristina Graeml (Podemos) lideram a disputa para o Senado pelo Paraná, segundo levantamento do Paraná Pesquisas realizado em Curitiba e divulgado nesta quarta-feira, 13. Já na sondagem para o governo do Estado, o senador Sérgio Moro (União Brasil) é o mais mencionado entre os curitibanos.

Entre os dias 7 e 11 de agosto, a pesquisa ouviu 806 da capital paranaense sobre as eleições para o Executivo Estadual e Legislativo Federal em 2026. A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais para os resultados gerais e o nível de confiança é de 95%.

No levantamento sobre o Senado em um cenário espontâneo, em que o entrevistado pode nomear qualquer candidato, 87,6% disseram não saber ou não opinaram e 6,6% votariam branco ou nulo.