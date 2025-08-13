Réplica de espaço onde Anne Frank se escondeu ficará no centro de SP

"A história de Anne Frank traz uma lição universal sobre intolerância e humanidade. Ao criar este espaço, queremos garantir que as novas gerações conheçam o que aconteceu para que tragédias como o Holocausto nunca mais se repitam", afirmou o prefeito Ricardo Nunes durante o anúncio da criação do espaço, nesta terça-feira, 12.

O espaço integrará o circuito de museus da capital e terá programação de visitas para todas as escolas municipais. A expectativa é de receber 150 mil visitantes no primeiro ano.

A sobrevivente do Holocausto Suzana Venetianer, de 84 anos, presente no anúncio da criação do Espaço Anne Frank, defendeu um local para contar a história do Holocausto. "Com três, quatro anos, são os pais que contam o que aconteceu para a gente. Vou completar 84 anos e ainda tenho na memória tudo o que passei. Mas, daqui a pouco, não vou mais me lembrar. Esse espaço será muito importante, para ninguém esquecer tudo o que aconteceu", afirma.

Suzana esteve em um campo de concentração nazista e foi separada dos pais. "Minha mãe foi levada, meu pai foi levado. Felizmente viemos para o Brasil, esse país foi maravilhoso, onde meu marido e eu crescemos, estudamos, casamos, tivemos filhos, ganhamos dinheiro, trabalhamos e nos tornamos bons profissionais. Crescemos e ajudamos este país a crescer", diz.

Com um projeto multissensorial e curadoria de Luiz Rampazzo, o novo espaço contará com projeções, holografias e recursos tecnológicos que permitirão ao público vivenciar o cotidiano dos moradores do Anexo Secreto, aproximando a história de Anne Frank das novas gerações.

"A iniciativa reforça a missão do memorial de preservar a memória, combater o ódio e promover o diálogo, garantindo que histórias como a de Anne Frank continuem a inspirar tolerância e humanidade", afirma a organização da exposição.