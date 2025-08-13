Senado aprova pedido de Damares para verificar condições da prisão domiciliar de Bolsonaro

A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, 13, um requerimento da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) para que uma visita seja realizada na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar.

A data e os nomes dos senadores que participarão da atividade ainda não foram informados. No pedido, a senadora justifica que a diligência é "ato legítimo de fiscalização, voltado à preservação dos direitos assegurados a todos os cidadãos brasileiros".

Damares, aliada e ex-ministra de Bolsonaro, cita no documento uma "grave situação de violação de garantias fundamentais em nosso país" e afirma que o objetivo é "verificar as condições em que se cumpre a medida de prisão domiciliar", "incluindo a preservação da integridade física e psicológica, bem como a regularidade e proporcionalidade das medidas restritivas impostas".