STF recebe 26 influenciadores para evento sobre funcionamento da Justiça e democracia

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebe 26 influenciadores digitais nesta quarta e quinta-feira, 13 e 14, em um evento que busca proporcionar uma "imersão sobre funcionamento da Justiça brasileira e do Estado Democrático de Direito". Entre os convidados, estão o ex-BBB Fred Nicácio, a youtuber de educação financeira Nath Finanças, e podcasters, como Deia Freitas, do Não Inviabilize.

De acordo com o Tribunal "nenhum influencer recebe cachê por sua participação, uma vez que o encontro tem contrapartida 100% social e o STF não custeia as visitas".

Nas redes sociais, os criadores de conteúdo publicaram fotos da visita ao Tribunal e mostraram presentes que ganharam dos organizadores do evento - YouTube, OAB Nacional, Redes Cordiais, Associação dos Magistrados Brasileiros e STF. Entre os brindes, estão um exemplar da Constituição e meias.