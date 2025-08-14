51% aprovam prisão domiciliar de Bolsonaro, aponta Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 14, aponta que 51% dos brasileiros concordam com a prisão domiciliar do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 4 de agosto. Por outro lado, 42% discordam da decisão do magistrado.

O porcentual que endossa a sentença contra o capitão reformado concorda que ele teria desobedecido a ordem de não usar as redes sociais ao participar de uma chamada de vídeo, em uma manifestação em seu apoio e com ataques ao STF que foi transmitida por várias pessoas.

O levantamento também mostra que 53% dos entrevistados consideram que Moraes está seguindo o que determinam as leis e a Constituição do País no julgamento contra Bolsonaro. Enquanto isso, 39% acreditam que ele está sendo injustiçado pelo ministro por conta "motivos políticos".