Comissão da Câmara aprova moção de apoio a Bolsonaro, preso em casa

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, 13, uma moção de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar. A deliberação ocorreu sem contagem nominal de votos.

O texto foi apresentado pelo deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) e classifica as decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como "coercitivas arbitrárias".

A prisão de Bolsonaro foi decretada no início de agosto por descumprimento de ordem do STF para não usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros. Moraes, relator do caso em que ele é réu por tentativa de golpe de Estado, entendeu que houve descumprimento das medidas cautelares pelo ex-presidente ter veiculado conteúdo nas redes sociais dos filhos.