Desconfiança no governo federal atinge 52%, mas confiança sobe 5 pontos, revela pesquisa

Levantamento Atlas/Bloomberg divulgado nesta quinta-feira, 14, diz que 52% não confiam no governo federal, enquanto 47% confiam. Em um ranking de 12 instituições avaliadas, o governo federal fica em terceiro na desconfiança, atrás do Congresso (81%) e do Exército e Forças Armadas (58%), e em quinto na confiança. Segundo a pesquisa, a confiança no governo federal, no entanto, subiu 5 pontos, de 42% para 47%; a desconfiança teve alta de 2 pontos (era 50%).

Já 58% dizem que não confiam em Exército e Forças Armadas, e 30% confiam, enquanto 12% não sabem.

A Polícia Civil é a instituição com maior confiança entre os que responderam à pesquisa: 60%. Já 26% não confiam na corporação e 14% não sabem.