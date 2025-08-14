Felca ganhou mais de 10 milhões de seguidores após denúncia sobre exploração infantil

Após denunciar a 'adultização' de menores nas redes sociais em vídeo postado no último dia 6, o influenciador Felipe Bressanim, o Felca, já ganhou mais de 10 milhões de novos seguidores em seus perfis nas redes sociais. Segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira, 13, pela Nexus, empresa de pesquisa e inteligência de dados, Felca tinha 20.069.233 seguidores no dia 6 e na última terça-feira, 12, chegou a 30.416.055 - aumento de 52%. Até esta quarta-feira, 13, o vídeo postado no YouTube tinha quase 36 milhões de visualizações. Somados os cortes publicados em outras redes sociais, o total de visualizações chega a 66 milhões. O dado da Nexus aponta que no X (antigo Twitter) Felca figura na 12ª posição dos Trending Topics Brasil nas 24 horas anteriores, com aproximadamente 797 mil menções.

Desde a divulgação do vídeo, no dia 6 de agosto, o nome do influenciador apareceu diversas vezes nas primeiras posições da lista. A ordem dos Trending Topics, tanto global quanto do Brasil, respeita uma série de variáveis que vão além do número de citações ao termo - como o fator novidade. No X, uma análise amostral de 249 mil publicações, feitas entre 0h do dia 11 e 8h do dia 13, indica que o assunto foi pautado por um número relevante de usuários da rede: 99 mil usuários únicos. Isso significa uma média de 2,5 posts por perfil.

No período analisado, a Nexus observou dois picos de conversas sobre o tema nas redes sociais, sendo o primeiro por volta das 20h da terça-feira e o outro às 7h desta quarta-feira. Termos como "vídeo do Felca", "Marajó", "crianças e adolescentes" e "Brasil" foram destaques da nuvem de palavras.