Fiscal suspeito de pegar R$ 1 bi em propina está sem advogado e juiz escala defensor público

No ano passado, o auditor pagou R$ 1,2 milhão ao advogado Fernando Capez - ex-procurador de Justiça e ex-deputado estadual - para defender o empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, em uma outra investigação do Ministério Público. O empresário também foi preso na Operação Ícaro. O fiscal teria convencido Sidney Oliveira a fechar um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) para encerrar a investigação e, com isso, frear o inquérito que poderia comprometê-lo.

Corrupção

Artur é apontado como o "cérebro" de um esquema de corrupção que teria sido montado na Divisão de Fiscalização da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Ele foi afastado do cargo por ordem judicial. A Secretaria da Fazenda também informou que abriu um processo disciplinar, o que pode levá-lo a perder o cargo.

Na decisão que decretou a prisão, o juiz Paulo Fernando Deroma de Mello, da 1.ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de São Paulo, destacou o "elevado poder econômico" e "posição de poder" do fiscal, "com capacidade de intervenção indevida nas apurações em andamento".

Segundo a investigação, Artur cobrava dinheiro de grandes empresas para facilitar o processo de ressarcimento de créditos de ICMS. Uma empresa registrada em nome da mãe dele foi usada para lavar as propinas, de acordo com o Ministério Público.

Enquanto o fiscal estiver preso, o Ministério Público de São Paulo vai ouvir servidores da Secretaria da Fazenda e funcionários das empresas investigadas.