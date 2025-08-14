Gatonet: Anatel alerta que aparelhos de TV box podem estar infectados por malware

A Anatel afirma que a ameaça do "Bad Box 2.0" é reconhecida mundialmente, com alertas emitidos pelo FBI, dos EUA, e por centros de segurança cibernética de países como Irlanda e Portugal. A agência também destaca que o Google entrou com uma ação judicial em Nova York contra os criadores do malware.

Riscos

Os dispositivos não homologados de TV Box, vendidos irregularmente, são amplamente usados para pirataria, mas a Anatel afirma que o problema vai além da violação de direitos autorais. Análises da agência indicam que esses aparelhos muitas vezes têm softwares maliciosos pré-instalados ou que são instalados remotamente.

Segundo investigações da agência, os dispositivos podem ser usados como pontos de retransmissão de tráfego para finalidades ilícitas, como manipulação de dados pessoais, fraudes na internet e acesso a sites sensíveis, como bancos e tribunais.

A Anatel afirma que o consumidor precisa se certificar que o aparelho de TV Box que está comprando é homologado. É possível consultar os dispositivos do tipo que têm homologação da agência neste link.

"A Anatel tem intensificado a fiscalização de dispositivos irregulares e investido no desenvolvimento de soluções tecnológicas para garantir um mercado digital seguro, transparente e em conformidade com as normas regulatórias", afirmou o conselheiro Alexandre Freire, patrocinador do combate à pirataria na Anatel, durante a apresentação do estudo.