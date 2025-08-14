Janja participa de encontro com evangélicas em Salvador, após Lula 'desistir' de apoio

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, participou de um encontro com mulheres evangélicas em Salvador (BA) nesta quinta-feira, 14. A movimentação ocorreu dias depois de aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestarem preocupação por ele desistir de conquistar o apoio dos evangélicos, como mostrou a Coluna do Estadão.

"De mãos dadas com mulheres de fé, vamos desenvolver soluções e políticas que façam bem para o nosso povo, avançando por um projeto de nação que preza por justiça social, onde ninguém passe fome, onde todas as crianças sejam cuidadas e protegidas, onde nenhuma mulher sinta medo de estar em sua própria casa ou no trabalho", escreveu Janja em seu Instagram ao divulgar fotos do encontro.

Também participou do encontro ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também participou do encontro. "Junto com as igrejas, precisamos pensar soluções e políticas que façam bem para o nosso povo, avançando por um projeto de nação que faça o que é justo e o que é certo", escreveu. Ela definiu o encontro como "um momento de escuta", enquanto Janja o descreveu como "manhã especial de diálogo".