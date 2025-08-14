Lula diz que líder do PSB na Câmara deve pedir cassação de Eduardo Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 14, que o líder do PSB na Câmara dos Deputados, Pedro Campos, deve pedir a cassação do deputado federal licenciado, Eduardo Bolsonaro (PL-SP). "Vocês têm que pedir a cassação dele, porque ele está traindo o País. Essa é a verdadeira traição da pátria. Ele foi pra lá instigar os americanos contra nós", disse o petista.

Durante discurso em inauguração da fábrica de hemoderivados da Hemobrás em Goiana (PE), Lula afirmou que o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma "insensatez". Ele ressaltou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está sendo julgado por tentativa de golpe e supostamente tramar o seu assassinato.

"Nós não aceitamos dizer que no Brasil não tem direitos humanos por causa dele (Bolsonaro). Ele deveria ser julgado num tribunal internacional pela quantidade mortes de Covid aqui, que ele tem responsabilidade. Pelo menos 300 mil mortes", disse Lula. "É da responsabilidade dele, de receitar remédio que não presta para nada, de dizer que quem tomava vacina virava gay, virava jacaré."