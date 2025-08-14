Marina minimiza ausência dos EUA na COP30: país já ficou de fora antes e processos avançaram

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, minimizou a ausência dos Estados Unidos na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada de 10 a 21 de novembro, em Belém (PA). Ela afirmou que, durante as três décadas de mobilizações globais sobre a temática, os norte-americanos estiveram ausentes.

"Eles já participaram, mas para atrapalhar. E andou muita coisa, mesmo sem a participação deles", disse ela.

A ministra criticou a contradição da ausência, uma vez que os EUA são o segundo maior emissor de gases de efeito estufa do planeta e o maior em termos per capita.