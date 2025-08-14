Marina Silva: governo busca reverter preços abusivos em hospedagens de Belém na COP30

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirma que o governo federal busca contornar a crise dos preços de acomodações oferecidas para o período da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada de 10 a 21 de novembro, em Belém (PA).

Durante o Bom Dia, Ministra, programa de entrevista do governo com participação de veículos de imprensa de diferentes regiões do País, Marina Silva disse que já está assegurada a participação de delegações de países vulneráveis.

Para o público em geral, segundo a ministra, a Casa Civil criou uma secretaria extraordinária para coordenar a logística, em parceria com o governo do Pará.