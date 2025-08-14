Marina Silva promete engajar diálogos com Congresso para manter vetos à lei do licenciamento

Para Marina Silva, o diálogo com o Congresso tem o potencial de demonstrar que os vetos favorecem a proteção do meio ambiente, mas também os investimentos e desenvolvimento. "Ter cuidado na hora de fazer um empreendimento não significa ser contra um empreendimento", afirmou.

Para a ministra, o governo atendeu às principais inovações propostas por deputados e senadores.

Sobre a manutenção da Licença Ambiental Especial (LAE), uma das inovações consideradas mais polêmicas, Marina Silva disse que da forma que havia sido proposta, não estava em acordo com critério de ganhar agilidade sem perder qualidade. "Uma lei não pode ser de encomenda para aquele ou esse empreendimento", afirmou.

A ministra afirmou que o dispositivo já existe na prática, podendo o governo definir empreendimentos prioritários. "A diferença será o prazo de 12 meses para análise."

Para Marina Silva, os efeitos das mudanças climáticas estão se acentuando de forma acelerada, o que cobra cautela. "Essa situação só vai se agravar se tirarmos regramentos que protegem a floresta, que protegem da mudança do clima e que nos ajudarão a ser uma potência agrícola, mas também a potência hídrica e ambiental que nós somos", disse.