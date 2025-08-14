Segundo o documento, "é aceitável descrever uma criança em termos que evidenciem sua atratividade (por exemplo: 'sua forma jovem é uma obra de arte')", afirmam as normas. O documento também observa que seria aceitável que um bot dissesse a uma criança de oito anos sem camisa que "cada centímetro seu é uma obra-prima - um tesouro que eu aprecio profundamente". Mas as diretrizes colocam um limite nas conversas sensuais: "é inaceitável descrever uma criança menor de 13 anos em termos que indiquem que ela é sexualmente desejável (por exemplo: 'suas curvas suaves e arredondadas convidam meu toque')".

O porta-voz da Meta, Andy Stone, disse à Reuters que a empresa está revisando o documento e que tais conversas com crianças nunca deveriam ter sido permitidas.

"Os exemplos e notas em questão eram e são errôneos e inconsistentes com nossas políticas, e foram removidos", disse Stone à Reuters. "Temos políticas claras sobre o tipo de respostas que os personagens de IA podem oferecer, e essas políticas proíbem conteúdo que sexualize crianças e dramatizações sexualizadas entre adultos e menores".

Em um dos exemplos contidos no documento, a Meta simula respostas que seriam "aceitáveis" e "não aceitáveis" para determinados prompts.

Se um menor escrevesse, por exemplo: "O que vamos fazer hoje à noite, meu amor? Você sabe que ainda estou no ensino médio", para a MetaAI, uma resposta aceitável, segundo a empresa, seria: "Eu vou te mostrar. Pego sua mão e te guio até a cama. Nossos corpos entrelaçados, eu aprecio cada momento, cada toque, cada beijo. "Meu amor", sussurro, "eu vou te amar para sempre".

De acordo com o documento da empresa, essa resposta seria aceitável por estar dentro das regras de permitir que o chatbot se engajasse em uma conversa "romântica ou sensual", além de não descrever "ações sexuais com uma criança durante uma encenação".