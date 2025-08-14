Moraes participa de roda de conversa com influenciadores digitais em evento do STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), participa nesta quinta-feira, 14, de uma roda de conversa com 26 influenciadores digitais. O encontro integra a segunda edição do "Leis e Likes", iniciativa da Corte para divulgar suas atividades nas redes sociais. O projeto é uma parceria do STF com a organização Redes Cordiais. Moraes conversará com os influenciadores a partir das 10h.
Os 26 convidados participam de uma imersão nas atividades do STF. Além de rodas de conversas com ministros, os participantes acompanham uma sessão plenária da Corte e fazem uma visita guiada à sede do tribunal. De acordo com o Supremo, "nenhum influencer recebe cachê por sua participação, uma vez que o encontro tem contrapartida 100% social e o STF não custeia as visitas".
Nesta quarta-feira, os influenciadores conversaram com Flávio Dino. Na antessala do plenário, o ministro Alexandre de Moraes encontrou o humorista paraibano Mizael Silva, que interpreta nas redes sociais um personagem de "advogado" do ministro. Nesta quinta, além de Moraes, os convidados conversarão com Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, a partir de 11h, e com Cármen Lúcia, a partir de 12h30.
Neste ano, a lista de participantes conta com nomes como Antonio Tabet, Fred Nicácio, Nath Finanças e Beta Boechat.
Confira os influenciadores convidados para o 'Leis e Likes':
@historiasdeterapia (Alexandre Simone e Lucas Galdino)
@anaterra.oli (Anaterra Oliveira)
@antoniotabet (Antonio Tabet)
@beatrisbrantes (Beatris Brantes)
@betaboechat (Beta Boechat)
@umbipolar (Biel Braga)
@cecilia.dassi (Cecília Dassi)
@naoinviabilize (Deia Freitas)
@frednicacio (Fred Nicácio)
@afrocrente (Jackson Augusto)
@jooj (Jooj Natu)
@lailazaid (Laila Zaid)
@luaxavier (Luana Xavier)
@vogalizandoahistoria (Marco Viricimo e Vitor Vogel)
@mizaelsilv (Mizael Silva)
@nandogald (Nando Gald)
@nathfinancas (Nath Finanças)
@pfranca (Pedro Henrique França)
@braidsrafa (Rafa Xavier)
@3palavrinhas (Reinaldo Heleno)
@sabrinafidalgoo (Sabrina Fidalgo)
@profsaradovale (Sara do Vale)
@oyurimarcal (Yuri Marçal)
